"Роман" 8-летней девочки с 13-летним парнем: полиция открыла производство

КИЕВ. 16 марта. УНН. Полиция открыла производство о распространении порнографии в связи с тем, что 8-летняя модель и 13-летний блогер объявили, в социальных сетях, что у них начался “роман”. Об этом журналисту сообщили УНН в пресс-службе полиции Киевской области.

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“За ч.1 ст.301 УК (ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов — ред.) открыто уголовное производство”, — сказали в пресс-службе.

Также в полиции сообщили, что мать девочки уже допросили.

“Мать девочки отрицает сексуальные отношения между детьми”, — добавили в пресс-службе.

В полиции рассказали, что по словам матери дети познакомились на встрече с подписчиков девочки и таким образом решили продвигать свои социальные сети. Дети дружат, фото постановочные.

Контекст

Среди пользователей соцсетей вызвало возмущение обнародована в эти выходные информация о “отношениях” девочки 8 лет и ее 13-летнего парня. Обеспокоил украинцев не столько факт “романа”, сколько контент, который публиковали юные блоггеры — полуобнаженные фото детей и их поцелуи на камеру собирали тысячи лайков и просмотров.

В соцсетях возмущены в частности поведением матери девушки, которая, по сообщениям некоторых пользователей, активно занимается имиджем своего ребенка.

На мнению психолога, такий “роман” юных блогеров не является нормой и может стать психоэмоциональной травмой для детей.

Уполномоченный по правам ребенка в Украине Николай Кулеба накануне сообщил, что обратился в министерство внутренних дел, Генеральную прокуратуру и киберполицию из-за распространения в соцсетях информации о “романе” 8-летней блогера и её 13-летнего парня, а также соответствующего контента.



Кроме того, Кулеба заявил, что регулировать контент в соцсетях, который может навредить детям, можно с помощью законодательных изменений, а также усиления роли правоохранителей.