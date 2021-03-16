"Харьковские соглашения": СБУ провела обыски в Раде, СНБО, МИД и Кабмине
КИЕВ. 16 марта. УНН. Сотрудники Главного следственного управления СБУ провели обыски в административных зданиях органов власти, которые были привлечены к подготовке и ратификации так называемых "Харьковских соглашений". Как сообщили в пресс-службе СБУ, следственные действия проходили в Раде, СНБО, МИД и Кабмине, передает УНН.
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"Сотрудники Главного следственного управления СБУ провели обыски в административных зданиях органов власти, которые были привлечены к подготовке и ратификации так называемых "Харьковских соглашений". Следственные действия проводились для установления обстоятельств, подлежащих документированию в уголовном производстве", - говорится в сообщении.
Детали
По данным СБУ, обыски проводились в:
Верховной Раде Украины, в частности ее комитетах;
Главном научно-экспертном управлении ВР;
Совете национальной безопасности и обороны Украины;
Министерстве иностранных дел Украины;
Кабинете Министров Украины совместно с Государственным бюро расследований.
Добавим
По информации пресс-службы, во время обысков обнаружено документы, свидетельствующие о том, что тогдашнее руководство государства, до подписания и принятия указанных документов, осознавало их последствия.
В частности, об увеличении количества личного состава военных формирований и специальных служб Российской Федерации, которые в дальнейшем участвовали в аннексии Крыма и нанесении ущерба экономическим интересам.
"СБУ проводит соответствующие следственные и процессуальные действия, соблюдая все требования действующего законодательства, под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора", - говорится в сообщении.
Контекст
В четверг, 11 марта, Совет национальной безопасности и обороны Украины поручил Службе безопасности Украины выяснить обстоятельства ратификации Харьковских соглашений в 2010 году и действия более 230 народных депутатов 6 созыва.
Что еще известно
Соглашение между Украиной и Российской Федерацией по вопросам пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины было подписано 21 апреля 2010 года в Харькове главами двух государств.
В соответствии с соглашением срок пребывания Черноморского флота Российской Федерации в Севастополе был продлен с 2017 до 2042 года с автоматическим продлением на 5 лет, если любая сторона не выскажет возражения и установлена арендная плата. Оплата за пребывание флота состоит из ежегодных платежей в 100 млн долларов США в год.