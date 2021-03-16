В Госстате рассказали, алкоголь подорожал в Украине

КИЕВ. 16 марта. УНН. В Украине выросли цены на водку, пиво и вино. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики, передает УНН.

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Так, за месяц цены на водку повысились на 0,1%, до 93,1 грн за бутылку водки объемом 0,5 л.

Также, выросли цены на вино. В январе этого года бутылка столового вина отечественного производства объемом 0,75 л стоила в среднем 66,6 грн, тогда как в феврале — 67,1 грн (+0,7%).

Возросла также стоимость пива отечественного производства — на 0,8%, до 18 грн за бутылку напитка объемом 0,5 л.

Напомним, что за год в Украине выросло производство водки по данным Госкомстата.

Ранее УНН писал, что в ТОП-5 надежных украинских производителей качественного алкоголя входят такие ликеро-водочные компании, как: “Баядера — Групп” (ТМ “Хлебный дар”), “Глобал Спиритс” (УДК) (ТМ “Хортица”), “ЛВН Лимитед” (ТМ “Немирофф”), ЛВЗ “PRIME” (ТМ “Prime”, “Др.Житник”) и ООО “Атлантис” (ТМ “Грин Дэй”).