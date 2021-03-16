Работал на украинские СМИ: в Москве сообщили детали о задержанном в Крыму за "шпионаж"

КИЕВ. 16 марта. УНН. Владислав Есипенко, задержанный ФСБ на территории временно оккупированного Крыма за якобы “сбор информации” для спецслужб Украины, работал на информационный портал “Крым. Реалии”. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с материалами делами, передает УНН.

Цитата

“Он журналист “Крым. Реалии”, — сказал собеседник.

Детали

Сами журналисты “Крым.Реали” не заявляли об аресте своего сотрудника.

В материале о задержании от 16 марта портал указывает, что сотрудники ФСБ России 10 марта задержали двух участников акции ко дню рождения Тараса Шевченко, проходившей в Симферополе 9 марта. Жительница Алушты Елизавета Павленко и уроженец Кривого Рога Владислав Есипенко, также присутствовавший на акции, перестали выходить на связь вечером 10 марта. По данным “Крым.Реалии”, их задержали днем 10 марта на Ангарском перевале сотрудники ФСБ России в масках.

Елизавету Павленко отвезли домой, где был проведен обыск, который длился более восьми часов. У нее изъяли технику и личные вещи. Владислава Есипенко увезли в неизвестном направлении.

12 марта стало известно, что Павленко находится дома, а Есипенко — в ИВС города Симферополя. Ему инкриминируют ч.1. ст. 223.1 Уголовного кодекса России (Незаконные изготовление, переделка или ремонт огнестрельного оружия, его основных частей (за исключением огнестрельного оружия ограниченного поражения), а равно незаконное изготовление боеприпасов). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет. Ему избрали меру пресечения в виде ареста до 11 мая.

Также стоит отметить, что, по данным других СМИ, Есипенко — гражданин РФ. В 2014 году он с семьей покинул Крым, однако имеет российский паспорт.

Что было ранее

Как стало известно сегодня, ФСБ России задержала на территории временно оккупированного Крыма россиянина, который якобы собирал информацию для украинских спецслужб.

Согласно заявлению ФСБ, мужчина “осуществлял фото- и видеофиксацию местности, объектов жизнеобеспечения и мест массового пребывания людей на территории Республики Крым”, пишет агентство.