Российский вертолет нарушил воздушное пространство Украины. Киев требует объяснений

КИЕВ. 16 марта. УНН. Российской стороне направлено письмо с требованием сообщить обстоятельства нарушения воздушного пространства Украины российским вертолетом. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу МВД.

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"Сегодня пограничный наряд Государственной пограничной службы Украины в Сумской области зафиксировал залет вертолета из Российской Федерации на расстояние около 50 метров на территорию Украины. После чего он повернул в обратном направлении и оставил воздушное пространство нашего государства", - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что Государственная пограничная служба Украины немедленно проинформировала все заинтересованные министерства и ведомства.

"По данному случаю Государственная пограничная служба Украины немедленно направила письмо на пограничное управление ПС ФСБ РФ по Белгородскому и Воронежскому участках о нарушении режима государственной границы Украины российским вертолетом и требованием сообщить принадлежность летательного аппарата и обстоятельства, которые привели к нарушению", - отмечается в сообщении.

Так, в настоящее время ожидается ответ от пограничников России.

Дополнение

Украина предлагает использовать для воздушных операций НАТО воздушное пространство в Симферопольском районе полетной информации (РПИ).