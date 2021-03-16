Растрата природного газа на более чем 413 млн грн: расследование завершено

КИЕВ. 16 марта. УНН. Нацполиция завершила расследование уголовного производства по факту растраты природного газа на более чем 413 млн гривен. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу МВД.

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"Следователи управления расследования коррупционных преступлений Главного следственного управления Национальной полиции Украины под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора завершили досудебное расследование в уголовном производстве, предусмотренном ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины: по факту растраты имущества путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенным в особо крупных размерах", - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что 16 марта, обвинительный акт направлен в Шевченковский районный суд г. Киев. Фигуранту грозит от семи до двенадцати лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.

Так, во время досудебного расследования установлено, что экс-чиновник государственного предприятия в августе 2013 года подписал отдельное поручение в пользу одной из коммерческих структур. Этим документом он фактически дал указание осуществить отбор природного газа из подземных хранилищ в пользу указанной фирмы в объеме 115 млн куб.м, хотя точно знал, что в собственности указанного юридического лица было всего 15,4 млн куб.м газа.

"Такие действия должностного лица привели к тому, что из газотранспортной системы Украины в пользу указанной коммерческой структуры осуществлен незаконный отбор газа, в результате чего нанесен ущерб на сумму 413,4 миллиона гривен", - информирует МВД.

Дополнение

Финансового директора "Донецкоблгаза" будут судить за растрату 500 млн грн средств предприятия.



