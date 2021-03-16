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Послал на три буквы комментатора в Фейсбуке: Арестович прокомментировал свою скандальную реплику матом

Послал на три буквы комментатора в Фейсбуке: Арестович прокомментировал свою скандальную реплику матом

Алексей Арестович

КИЕВ. 16 марта. УНН. Спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донбассе Алексей Арестович на просьбу писать на украинском в Facebook ответил бранью. Комментируя скандал, он заявил, что это был достойный ответ человеку на том языке, который он понимает. Об этом Арестович заявил в эфире телеканала "Украина 24", передает корреспондент УНН.

Цитата:

"Это был достойный ответ человеку на том языке, который он понимает. Оценку дадут те, кто меня назначал, но я хочу объяснить. Это не человек, это бот. Человек, который прописан на русском языке в профайле приходит ко мне, который прописан украинский языком в профайле, и что-то требует... Это боты, которые не хотят устанавливать реальные факты", - сказал Арестович.

На вопрос, что ему сказал по этому поводу глава делегации в ТКГ Леонид Кравчук, Арестович ответил:

"Кравчук еще мне ничего не ответил. Я не являюсь членом делегации, это нужно четко понимать. Я частное лицо, предоставляющее государству... помощь на общественных началах, не получая денег налогоплательщиков и не имея официального статуса. Частное лицо общается на своей частной странице".

Добавим, Арестонович позволил себе послать "нах**й" пользователя соцсети за требование разговаривать на украинском.

Дополнение

Спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович попал в скандал из-за сексистского высказывания в эфире одного из украинских телеканалов.

Источник: УНН
Теги: Украина, социальные сети, скандалы
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