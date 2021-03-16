Навсегда с Россией: Лавров в годовщину оккупации сделал заявление о "судьбе и будущем" Крыма

КИЕВ. 16 марта. УНН. Крым навсегда останется с Россией, иностранным государствам не удастся это изменить. Об этом заявил глава российского министерства иностранных дел Сергей Лавров в 7-ю годовщину с момента проведения Россией так называемого "референдума о статусе Крыма", передает УНН.

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"Судьба и будущее Крыма - навсегда с Россией. Нравится это кому-то или нет. Никакие действия государств Запада во главе с США не могут изменить эту реальность - ни с международно-правовой, ни с политической, ни с моральной точки зрения", - подчеркнул министр.

Детали

Лавров отметил, что "референдум" о статусе полуострова состоялся "в полном соответствии с международным правом" и стал единственным способом защиты крымчан.

Ранее

Официальный Киев заявил, что "мы твердо настроены вернуть Крым и привлечь Россию к ответственности за попытку аннексии и оккупации части суверенной территории независимой Украины. В международных судебных инстанциях рассматриваются инициированные Украиной соответствующие производства".

Напомним

В 2014 году Россия осуществила попытку легитимизировать вооруженную агрессию против Украины и военную оккупацию Крымского полуострова путем проведения незаконного по форме и фейкового по сути референдума о статусе Крыма.