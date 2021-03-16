СБУ ведет расследование в отношении 59 российских артистов, которые незаконно посещали оккупированный Крым

КИЕВ. 16 марта. УНН. В отношении 59 российских артистов, которые посещали оккупированный Крым, ведется расследование в рамках уголовного производства. Об этом Крым.Реалии сообщили в Службе безопасности Украины, передает УНН.

Детали

В ответ на информационный запрос в ведомстве уточнили, что ведется расследование по статье УК Украины о "нарушении порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее". Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.

В частности, речь идет об артистах из списка, составленного Израильской ассоциацией актеров "Маген". Ее представители ранее заявили, что через адвокатов обратились в СБУ с просьбой начать уголовное производство в отношении российских знаменитостей, которые посещали Крым с гастролями.

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Краевой совет украинцев Крыму (Крук) также требует от правоохранительных органов Украины расследовать факты незаконного посещения оккупированного Крыма российскими деятелями культуры.

Ранее

Официальный Киев заявил, что "мы твердо настроены вернуть Крым и привлечь Россию к ответственности за попытку аннексии и оккупации части суверенной территории независимой Украины. В международных судебных инстанциях рассматриваются инициированные Украиной соответствующие производства".

Напомним

В 2014 году Россия осуществила попытку легитимизировать вооруженную агрессию против Украины и военную оккупацию Крымского полуострова путем проведения незаконного по форме и фейкового по сути референдума о статусе Крыма.