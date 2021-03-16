КСУ завтра рассмотрит дисциплинарное дело в отношении судьи Головатого, который оказался в кресле Тупицкого

КИЕВ. 16 марта. УНН. Конституционный Суд Украины 17 марта на специальном пленарном заседании рассмотрит два дисциплинарные дела. Одно в отношении председателя суда Александра Тупицкого, а другую в отношении заместителя председателя Сергея Головатого, который кроме того сейчас является и.о. председателя КСУ. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу КСУ.

Детали

Так, сообщается, что на специальном пленарном заседании Конституционного Суда Украины в 12:00 запланировано рассмотрение вопроса относительно заявления председателя Всеукраинской политической партии "Братство" Корчинского Д.А. о несоответствии судьи Конституционного Суда Украины Головатого Сергея Петровича занимаемой должности от 11 марта 2021 года № 28-03/21. Также в 14:30 состоится рассмотрение вопроса об обращении следователя - заместителя руководителя Управления по расследованию преступлений, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах, Государственного бюро расследований А. Яблонского от 9 марта 2021 года № 10-8-5316.

В начале марта СМИ информировали, что в Конституционном суде во время пленарного заседания возник спор. Заместитель председателя Сергей Головатый сел в кресло отстраненного главы КСУ Александра Тупицкого, и это возмутило его коллегу - Александра Литвинова.

Кроме того, заместитель председателя КСУ Сергей Головатый известен тем, что голосовал "за" ратификацию харьковских соглашений.

Дополнение

Конституционный Суд Украины соберется 17 марта на специальное пленарное заседание для рассмотрения вопроса о совершении председателем Конституционного Суда Александром Тупицким существенного дисциплинарного проступка.

На период отстранения председателя КСУ Александра Тупицкого на заседаниях Палаты суда председательствует его заместитель Сергей Головатый.

29 декабря 2020 года Президент Украины подписал указ об отстранении Александра Тупицкого от должности судьи Конституционного Суда сроком на два месяца. Впоследствии этот срок был продлен.