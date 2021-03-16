Ударил топором по голове, а потом задушил: в Одессе на улице обнаружили в мешке труп женщины

КИЕВ. 16 марта. УНН. В Одессе в мешке на улице Мариинской обнаружили труп женщины. Как сообщили в пресс-службе ГУ НП в Одесской области, правоохранители задержали подозреваемого, передает УНН.

Детали

Выяснилось, что 83-летнюю местную жительницу лишил жизни собственный сын. 55-летний мужчина ударил мать топором по голове, одел на нее полиэтиленовый пакет, обмотал скотчем и задушил. Убедившись, что старушка не дышит, злоумышленник положил ее тело в мешок и отволок подальше от дома.

Сведения по данному факту полицейские внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Добавим

Правонарушитель задержан по месту жительства. По словам мужчины, мать поплатилась жизнью из-за конфликта, который возник между ними, но через какой именно, подозреваемый не говорит.

Сейчас фигурант задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. С ним проводятся неотложные следственные действия. В рамках досудебного расследования будет назначен ряд экспертиз, в том числе судебно-психиатрическую, которая определит вменяемость человека.

Напомним

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