В Украине выбрали лучший сервис онлайн-кредитов

КИЕВ. 17 марта. УНН. MyCredit в III и IV квартале 2020 возглавил рейтинг микрофинансовых организаций, составленный Finance.ua. Эксперты проверили качество обслуживания в 60 компаниях и выяснили, где оформление онлайн-займов организовано лучше всего, передает УНН.

По результатам оценивания, MyCredit получил 99,31 баллов из 100 возможных. Команда Finance.ua отметила, что на сайте и в мобильном приложении сервиса представлены полные условия кредитования, клиентам доступна программа лояльности и быстрая регистрация через BankID. Вместо колл-центра в MyCredit создана Служба заботы, которая отвечает на вопросы заемщиков 24/7 и помогает справиться с любыми проблемами.

СЕО MyCredit Владислав Белан прокомментировал новость о первенстве сервиса так:

“Мы стремимся к тому, чтобы получение кредита в MyCredit было максимально простым и удобным. Наша команда постоянно внедряет новые технические решения, поддерживает контакт с клиентами и повышает стандарты обслуживания. Процесс оформления займа в MyCredit происходит полностью в онлайне и занимает 15-20 минут.

При первом обращении кредитуем под 0,01%, за каждый вовремя погашенный займ начисляем кешбэк, а также предлагаем скидки, участие в акциях и розыгрыше ценных призов”.

Подробнее ознакомиться с рейтингом микрокредитных компаний и узнать условия их оценивания можно здесь.

Напомним, MyCredit — сервис онлайн-кредитования, основанный в 2016 году. За четыре года работы MyCredit удалось войти в тройку лидеров украинского рынка “денег до зарплаты”, трижды получить награду “Лучший сервис онлайн-кредитования” по версии PaySpace Magazine и завоевать призовые места во всеукраинском конкурсе контакт-центров DzWINNER (номинации “Проект года”, “Лучшая команда контроля качества”). На сегодняшний день клиентами MyCredit стали уже более 400 тысяч украинцев.