В Чехии создали институт поддержки российской оппозиции

КИЕВ. 16 марта. УНН. Десять депутатов чешского парламента и восемь сенаторов основали общественную платформу "Друзья свободной России". Ее целью заявлена "поддержка граждан и организаций, которые борются за демократизацию российского общества". Об этом пишет "Радио Свобода", передает УНН.

Что известно

Один из создателей платформы, сотрудник чешской Ассоциации международных исследований Павел Гавличек, сообщил изданию The Insider, что поддержку получат также независимые российские СМИ, политзаключенные и граждане, находящиеся под давлением режима президента РФ Владимира Путина, включая членов команды Алексея Навального.

Отмечается, что для части из них власти Чехии рассмотрит возможность обеспечения безвизового посещения страны.

Со своей стороны, сенатор Марек Гилшер заявил, что “чем меньше в России свободы, тем больше опасность угрожает Европе и соседним странам”, в связи с чем чешские депутаты и сенаторы планируют привлечь к своей инициативе представителей Европарламента.

Напомним

Европейский Союз ввел санкции против российских чиновников из-за тюремного заключения российского оппозиционного политика Алексея Навального.