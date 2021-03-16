Тренера европейского клуба осудили на пять лет: что известно

КИЕВ. 16 марта. УНН. Главный тренер ФК "Динамо" Загреб Зоран Мамич получил 4,8 года заключения за коррупцию. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Vecernji.hr".

Детали

Данное наказание специалист получил за финансовые хищения и уклонения от уплаты налогов. Мамич после такого вердикта подал в отставку с поста главного тренера команды. На посту тренера его сменит Дамир Крзнар.

Примечательно, что брат Мамича (ранее занимал должность спортивного директора клуба) обвиняли в хищении 17,3 млн. долл. из бюджета клуба, а также невыплате налогов в размере 1,8 млн.

Дополнение

“Динамо” идет лидером чемпионата Хорватии — 57 очков против 55-ти в “Осиека”.