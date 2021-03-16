Капитан "Будивельника" расторг контракт с киевским клубом

КИЕВ. 16 марта. УНН. Центровой столичного БК "Будивельник" Михаил Анисимов по обоюдному согласию сторон покинул команду, сообщает УНН со ссылкой на страницу клуба в Facebook.

Детали

Клуб и капитан команды Анисимов решили приостановить сотрудничество по взаимному согласию сторон.

Анисимов в сезоне 2020-2021 провел в Суперлиге 19 матчей, набирая в среднем за игру по 8,4 очка, 5,3 подбора и 1,1 передачи.

Примечательно, что Анисимов играл за “Строитель” с сезона 2009 года в 2018, когда клуб снялся с чемпионата. В составе клуба он трижды становился чемпионом Суперлиги, а также играл в Евролиге.

Что предшествовало этому

“Строитель” потерпел фиаско в столичном дерби баскетбольной Суперлиги.