На Бали проводят массовую вакцинацию, чтобы начать прием туристов
КИЕВ. 17 марта. УНН. На популярном индонезийском острове Бали началась массовая вакцинация против коронавируса, чтобы как можно скорее начать прием иностранных туристов, передает УНН со ссылкой на DW.
Что известно
Местные власти к этому обозначили три региона — Убуд, Джаньяр и Нуса-Дуа, — которые в соответствии со статусом “зеленых зон” откроются для отдыхающих первыми.
На данном этапе в приоритете — привить 150 тыс. занятых в туристическом секторе. Они получат вакцину китайского производителя Sinovac.
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“Надеемся, что это станет началом возрождения туристического сектора на Бали”, — заявил президент Индонезии Джоко Видодо.
Что предшествовало
Ранее Индонезия отложила введение вакцины против COVID-19 от компании AstraZeneca за сообщения о побочных эффектах, связанных со свертыванием крови, в некоторых реципиентов в Европе.