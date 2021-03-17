Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 27,65 0,0091  EUR: 32,96 0,0109 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
"Слуги народа" ищут пути к уменьшению недовольство аграриев: политолог подтвердил слухи о коалиции
"Слуги народа" ищут пути к уменьшению недовольство аграриев: политолог подтвердил слухи о коалиции
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Новости Мира
Архив
18450

На Бали проводят массовую вакцинацию, чтобы начать прием туристов

На Бали проводят массовую вакцинацию, чтобы начать прием туристов

КИЕВ. 17 марта. УНН. На популярном индонезийском острове Бали началась массовая вакцинация против коронавируса, чтобы как можно скорее начать прием иностранных туристов, передает УНН со ссылкой на DW.

Что известно

Местные власти к этому обозначили три региона — Убуд, Джаньяр и Нуса-Дуа, — которые в соответствии со статусом “зеленых зон” откроются для отдыхающих первыми.

На данном этапе в приоритете — привить 150 тыс. занятых в туристическом секторе. Они получат вакцину китайского производителя Sinovac.

Цитата

“Надеемся, что это станет началом возрождения туристического сектора на Бали”, — заявил президент Индонезии Джоко Видодо.

Что предшествовало

Ранее Индонезия отложила введение вакцины против COVID-19 от компании AstraZeneca за сообщения о побочных эффектах, связанных со свертыванием крови, в некоторых реципиентов в Европе.

Источник: УНН
Теги: Индонезия, вакцина, Коронавирус
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2021. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.