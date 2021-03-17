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Отбор на ЧМ-2022: поединки сборной Украины перенесли из Львова в Киев

Отбор на ЧМ-2022: поединки сборной Украины перенесли из Львова в Киев

КИЕВ. 17 марта. УНН. Исполнительный комитет Украинской ассоциации футбола принял решение о месте проведения домашних матчей сборной Украины в отборочном турнире чемпионата мира 2022 года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт УАФ.

Что известно

Поединки с Финляндией 28 марта и Казахстаном 31 марта “сине-желтые” проведут в Киеве на НСК “Олимпийский”.

Детали

Рассмотрев информацию об ухудшении эпидемической обстановки и вероятное принятие уполномоченными государственными органами власти решения о введении “красной зоны” карантина в г. Орел, который был определен Исполнительным комитетом УАФ местом проведения матчей отборочного этапа чемпионата мира-2022 между национальными сборными командами Украины и Финляндии и Украины и Казахстана и учитывая предложения тренерского штаба национальной сборной команды Украины по альтернативного места проведения матчей отборочного этапа чемпионата мира-2022, Исполнительный комитет Украинской ассоциации футбола принял решение определить местом проведения матчей с финнами и казахами — стадион НСК “Олимпийский”.

Напомним

После поединка с Казахстаном “желто-голубые” 23 мая проведут спарринг с Бахрейном.

Источник: УНН
Теги: спорт, футбол
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