В США при стрельбе в трех спа-салонах погибли семь человек

КИЕВ. 17 марта. УНН. Семь человек погибли, двое пострадали при стрельбе в трех спа-салонах в американском штате Джорджия. Об этом со ссылкой на местную полицию сообщает CNN, передает УНН.

Детали

Первое убийство произошло в спа-салоне в округе Чероки. Там неизвестный вошел в заведение, после чего открыл огонь. В результате нападения три человека погибли, еще двое получили ранения, в полиции не уточнили были ли они работниками или посетителями спа-салона.

Два других инцидента произошли в Атланте, в расположенных рядом спа-салонах Gold Spa и Aroma Therapy Spa. Согласно данным полиции, при стрельбе в первом спа-салоне погибли три женщины, во втором — одна. CNN отмечает, что убитые были азиатского происхождения.

В полиции телеканала сообщили, что связь между убийствами пока не установлен.

Позже телеканал Fox5 сообщил, что подозреваемый в убийстве в округе Чероки был задержан. Им оказался 21-летний Роберт Аарон Лонг с Вудстока.

Напомним

Ранее американские СМИ писали, что в результате стрельбы на вечеринке в Чикаго погибли два человека, как минимум еще 13 пострадали.