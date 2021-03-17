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19965

Украинская теннисистка пробилась в 1/4 финала турнира в Санкт-Петербурге

КИЕВ. 17 марта. УНН. Украинская теннисистка Надежда Киченок и румынка Ралука Олару успешно стартовали в парном разряде на турнире WTA-500 "St. Petersburg Ladies Trophy", передает УНН со ссылкой на Теннисный портал Украины.

Детали

В матче первого раунда украинская-румынский пара, посеянная под первым номером по 1 час и 10 минут обыграли латвийка Елену Остапенко и Валерию Савиных из России — 6:3, 7:6 (1).

Отмечается, что Киченок и Олару не смогли подать на матч при счете 6:5, но затем уверенно выиграли тай-брейк.

Заметим, что в одиночном разряде турнира будет выступать наша Катарина Завацкая. Матч первого круга против россиянки Анастасии Гасановой она проведет первым запуском на “Sibur Arena”.

Напомним

Украина впервые в истории вошла в топ-10 лучших теннисных стран Европы.

Источник: УНН
Теги: спорт, теннис
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