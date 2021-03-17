Официальный курс гривны установлен на уровне 27,65 грн/доллар

КИЕВ. 17 марта. УНН. По состоянию на 17 марта 2021 года официальный курс гривны установлен на уровне 27,65 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют по состоянию на утро установлены на таком уровне:

27.652500 грн за доллар;

32.963200 грн за евро;

0.380480 грн за российский рубль;

38.395500 грн за фунт стерлингов.

По сравнению с 16 марта курс всех указанных валют вырос, кроме фунта, курс которого - упал.