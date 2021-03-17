В Великобритании обнаружили "филиппинский" штамм коронавируса

КИЕВ. 17 марта. УНН. Два случая нового штамма коронавируса, о котором впервые было сообщено на Филиппинах, были обнаружены в Англии. Об этом пишет The Guardian, передает УНН.

Что известно

Отмечается, что Служба здравоохранения Англии заявила, что этот вариант содержит ряд заметных мутаций, в том числе E484K пидвещнний содержание белка, найденного в варианте Манауса.

Как отмечает издание, специалистами высказывались опасения, что вакцины могут быть не столь эффективны против этого белка.

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Впрочем, новый штамм был обозначен как исследуемый вариант (VUI), а не как вариант, который вызывает обеспокоенность, как, например, штамм Манауса.

Детали

Министерство здравоохранения Англии заявило, что один из случаев связан с международными поездками, а другой все еще расследуется, но пока так и установлено, откуда какой-либо из них был попал в организм.

Это произошло после того, как 9 марта Филиппины сообщили о 33 случаях нового варианта штамма.

Напомним

Накануне во Франции сообщили, что зафиксировали новый штамм коронавируса.