На Киевщине шесть рыбаков откололись на льдине и плавали по Днепру

КИЕВ. 17 марта. УНН. Вблизи Переяслава, что в Киевской области, по Днепру "дрейфовали" 6 рыбаков на льдине, которая откололась, передает УНН со ссылкой на сообщение ГСЧС.

Что известно

“16 марта вблизи г. Переяслав в заливе р. Днепр на отколовшейся льдине оказалось 6 рыбаков, которые нуждались в помощи”, — говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что чрезвычайники доставили рыбаков на берег в удовлетворительном состоянии.

К спасательным работам привлекалось 4 человека и 1 единица техники ГСЧС.

Напомним

В конце февраля другие шесть рыбаков “дрейфовали” на льдине в Днепре.