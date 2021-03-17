Утром в Киеве "стоят" все мосты

КИЕВ. 17 марта. УНН. По состоянию на 8:15 среды, 17 марта, на нескольких мостах и улицах Киева образовались пробки. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.

Детали

Движение на всех мостах, а именно - Северном, Южном, Дарницком, Патона и Метро, затруднено в направлении правого берега.

На правом берегу Киева частично затруднено движение по улице Набережно-Крещатицкая, проспектом Степана Бандеры, улицами Елены Телиги, Петропавловская, Автозаводская, Вышгородская, Юрия Илленко, Сечевых Стрельцов, Владимирским спуском.

Пробки заметны на проспекте Правды, Воздухофлотском проспекте, проспекте Любомира Гузара, улицах Вадима Гетьмана, Николая Голего, Полевая, Народного Ополчения, проспекте Валерия Лобановского.

На левом берегу осложнения движения заметны в сторону правого берега проспектами Николая Бажана, Соборности, Романа Шухевича и Броварским проспектом, Дарницким шоссе.

Частично движение затруднено на Днепровской набережной, улице Миропольская, бульваром Перова.

Дополнение

По прогнозам синоптиков, 17 марта в большинстве областей Украины мокрый снег и дождь, на юге и в центре страны местами значительные осадки, в Карпатах значительный снег. Ночью и утром на дорогах, кроме южной части, местами гололедица. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, в Украине, кроме северных областей, местами порывы 15-20 м/с, в Карпатах 25-30 м/с, метели.

Температура 17 марта в Украине, кроме южной части, 1-6° тепла.