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Рада сегодня продолжит рассмотрение земельных вопросов с тысячами поправок

Рада сегодня продолжит рассмотрение земельных вопросов с тысячами поправок

КИЕВ. 17 марта. УНН. Верховная Рада Украины в среду, 17 марта, продолжит рассмотрение законопроектов № 2194 и № 2195, связанных с земельной реформой. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сегодняшнюю повестку дня ВР.

Детали

Так, проект закона № 2194 имеет целью реформирование системы управления в сфере земельных отношений и снятие искусственных ограничений хозяйственной деятельности для упрощения доступа к земельным ресурсам населения и бизнеса, отмену лишних разрешений и дублирование процедур проверки документации по землеустройству.

Проект закона № 2195, среди прочего, предлагает предусмотреть новый порядок продажи и передачи в пользование земельных участков государственной и коммунальной собственности. В частности, речь идет о введении продажи земельных участков государственной и коммунальной собственности или прав на них обязательно через электронные аукционы в электронной торговой системе.

Отметим, накануне народные депутаты два с половиной часа рассматривала поправки к проекту закона № 2194, дойдя до 160-й поправки. Всего к проекту закона подано более 3 000 поправок.

Другие вопросы

Если Рада все же успеет дойти до других вопросов, на повестке дня стоит ряд законопроектов, в том числе президентский - № 4220 - по процедуре банкротства.

Документ предусматривает изменения, которые в частности должны нормировать порядок проведения собрания кредиторов в режиме видеоконференции, а также путем опроса, процедуры подтверждения личности и полномочий участника собрания кредиторов, оформления результатов собрания.

Законопроекты, которые планируют рассмотреть в первом чтении:

  • о перечне объектов права государственной собственности, не подлежащих приватизации;
  • о внесении изменений в Кодекс Украины по процедуре банкротства;
  • по упрощению создания и стимулирования деятельности индустриальных парков;
  • по кредитам, предоставленным в иностранной валюте.

Законопроекты, которые планируют рассмотреть во втором чтении:

  • по обеспечению открытости информации о размере оплаты труда в государственных компаниях;
  • по приватизации объектов большой приватизации.

Дополнение

Верховная Рада Украины накануне приняла решение о включении в повестку дня и направлении на вывод Конституционного Суда законопроекта о порядке назначения на должности и увольнения с должностей директора Национального антикоррупционного бюро Украины и директора Государственного бюро расследований.

Источник: УНН
Теги: ВР, повестка дня
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