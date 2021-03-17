Циклон принес в Украину снег и дожди: прогноз погоды и ситуация на дорогах

КИЕВ. 17 марта. УНН. Циклон и его атмосферные фронты спровоцировали осадки, особенно на западе и юге Украины, дожди и мокрый снег продолжатся на части территории в течение суток. Впрочем, проезд по основным дорогам обеспечен. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра и Укравтодора.

Прогноз погоды

По сообщению Укргидрометцентра, 17 марта облачно с прояснениями. В южной части дожди; температура ночью 1-6° тепла, днем 7-12°.

На остальной территории небольшой, местами умеренный дождь с мокрым снегом, лишь в северных областях ночью без существенных без осадков; температура ночью 4° тепла до 1° мороза, днем 3-8° тепла, (в Карпатах значительный снег, температура ночью 1-6° мороза).

На дорогах западных областей ночью и утром местами гололедица.

Ветер юго-восточный 5-10 м/с.

Ситуация на дорогах

16 марта и по состоянию на утро 17 марта запад и юг страны находился под влиянием циклона и его атмосферных фронтов. В западных областях наблюдаются осадки в виде мокрого снега с дождем, умеренные осадки на Закарпатье и в Ровенской области (2-8 см снега), в Карпатах значительный снег, в южных и центральных областях дождь; на остальной территории без существенных осадков.

"Покрытие на автодорогах государственного значения в большинстве областей мокрое", - говорится в сообщении Укравтодора.

На большинстве перевалочных участках дорог местами мокрый снег 2-8 см, на Абранском перевале дождь. Покрытие дорог мокрое.

На дорогах государственного значения проводятся работы по очистке проезжей части от снега, обработке покрытия дорог противогололедными материалами, водоотведению, уборка обочин и мест остановки общественного транспорта.

"Проезд на автодорогах государственного значения обеспечен", - заверили дорожники.

Для обеспечения проезда по дорогам государственного значения дорожными организациями задействовано в работе 220 единиц техники и 293 рабочих.