Кабмин сегодня планирует усилить защиту работников и создать национальный парк

КИЕВ. 17 марта. УНН. Кабинет министров Украины на заседании в среду, 17 марта, планирует рассмотреть ряд проектов законов и постановлений, в частности усиление защиты работников, передает УНН со ссылкой на повестку дня правительства.

Детали

Так, проектом акта предлагается, в частности:

— предусмотреть возможность заключения коллективного договора физическими лицами, использующими наемный труд, распространение действия положений отраслевого соглашения на всех работодателей отрасли;

— установить обязанность работодателя знакомить работника не только до начала его работы, но и в дальнейшем, с текстом заключенного коллективного договора, изменениями и дополнениями (в недельный срок), обязанность сторон договора обеспечить беспрепятственный доступ в его текст, возможность копирования;

— установить обязательства для работодателей предоставлять сообщение о запланированном массового увольнения профсоюзному представителю;

— усилить ответственность за нарушение порядка уведомления работодателем профсоюзов о массовом увольнении.

Кроме этого, в действующее законодательство включаются нормы, в частности по недопущению дискриминации в объявлениях по трудоустройству, а также предоставление права лицам, подвергшимся дискриминации в объявлениях по трудоустройству, а также предоставление права лицам, подвергшимся дискриминации обратиться в суд с заявлением о восстановлении нарушенных прав возмещение материального и морального вреда.

Также в повестке дня проект указа Президента о создании национального природного парка “Куяльницкий”. Проектом предусмотрено создать парк на территории Березовского и Одесского районов Одесской области.

Другие вопросы

Чиновники рассмотрят проект указа Президента о назначении стипендий Президента Украины для выдающихся и молодых и перспективных спортсменов Украины по олимпийским видам спорта и их тренеров, а также проект распоряжения о назначении грантов Президента Украины молодым деятелям в области театрального, музыкального, циркового, изобразительного искусства, а также молодым писателям и мастерам народного искусства для создания и реализации творческих проектов.

Кабмин планирует также изменить порядок использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для частичной компенсации стоимости сельскохозяйственной техники и оборудования отечественного производства.

Соответствующим проектом постановления вносятся изменения в Порядок, в частности, предусматривается введение ограничения получения максимального размера поддержки на одного производителя с/х продукции.

В правительстве намеренны рассмотреть проект постановления о реализации экспериментального проекта по организации проведения экспертизы Национальной программы информатизации и отдельных ее задач. Целью является введение соответствующего эксперимента.

Что было раньше

Отметим, что накануне мэр Киева Виталий Кличко обратился к правительству с просьбой расширить перечень противоэпидемических ограничений, действующих в “оранжевой зоне”.