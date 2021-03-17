Чтобы не перепутать: чем тест на антитела отличается от диагностических тестов на COVID-19

КИЕВ. 17 марта. УНН. За год пандемии в Украине в информационном пространстве постоянно появляются сообщения о различных типах и методах тестирования, что может привести к путанице. Главное, надо помнить, что тестирование на антитела определяет, был ли ранее у человека COVID-19 и есть ли у него антитела против вируса. Тесты же для диагностики COVID-19 определяют, есть ли у человека заболевание в настоящий момент, сообщает УНН.

Когда проводится тестирование на антитела и почему это важно?

ИФА-тестирование на антитела (иммуноглобулины), также известное как серологическое тестирование, обычно проводят после полного выздоровления от COVID-19. Для этого в качестве биологического материала берут кровь из вены на руке. Затем образец тестируют в лаборатории, чтобы определить, появились ли в организме человека антитела против вируса, которые производит иммунная система для борьбы и очистки от него.

Если результаты тестов показывают, что у человека есть антитела, это свидетельствует о том, что он был инфицирован COVID-19 в прошлом. Это также означает, что организм человека имеет иммунитет к коронавирусной инфекции.

При тестировании на антитела большое значение имеет время, которое влияет на точность. Если сделать тест слишком рано в процессе заражения, когда иммунный ответ все еще не сформировался в организме, тест может не обнаружить антител. Поэтому тестирование на антитела рекомендуется проводить минимум через 14 дней после появления первых симптомов COVID-19, а лучше - несколько позже.

Какие тесты используют для диагностики COVID-19 в Украине?

Для выявления COVID-19 используют ПЦР-тест, ИФА-тест на антиген и экспресс-тест на антиген.

В случае с ПЦР-методом, который также называют молекулярным тестом, обнаруживают генетический материал вируса с помощью полимеразной цепной реакции (ПЦР). Пробу берут с помощью мазка из носоглотки.

Если говорить об антигенных тестах методом ИФА и экспресс, то они ищут белки коронавируса (антигены) в мазках из носоглотки. Важная разница между лабораторным методом ИФА на антиген и экспресс-тестом заключается в их чувствительности и точности. Лабораторный тест минимум в 75 раз чувствительнее лучшего экспресс-теста на антиген. Именно поэтому ИФА-тест на антиген можно использовать для диагностики COVID-19 даже за 7 дней до появления первых симптомов, а экспресс-тест на антиген лучше делать, когда уже есть симптомы.

Дополнение

Напомним, что ИФА-тест на антиген - это уникальная запатентованная разработка украинских ученых "Диапроф-Мед". Современное состояние инфраструктуры лабораторий в Украине позволяет делать до 1 миллиона тестов DIA®-SARS-CoV-2-Ag-R на антиген в день. А ждать результатов пациентам необходимо всего лишь 2 часа 30 минут, что делает его значительно более эффективным в борьбе с распространением пандемии COVID-19.



