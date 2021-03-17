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Задушила после рождения: женщине сообщили подозрение в убийстве собственного ребенка

Задушила после рождения: женщине сообщили подозрение в убийстве собственного ребенка

КИЕВ. 17 марта. УНН. Жительнице Черкасской области сообщено о подозрении в умышленном убийстве ее новорожденного ребенка. Женщину подозревают в том, что сразу после рождения она задушила младенца. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Черкасской областной прокуратуры.

Цитата:

"37-летней жительнице Черкасской области сообщено о подозрении по факту умышленного убийства своего новорожденного ребенка (ст. 117 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Детали

Инцидент произошел еще в декабре 2020 года.

По данным следствия, женщина родила в подсобном помещении возле собственного жилья.

"Самостоятельно родила доношенного, жизнеспособного ребенка и сразу после родов лишила ее жизни путем удушения", - сообщает прокуратура со ссылкой на данные следствия.

Добавим

Всего несколько дней назад стало известно о еще одном похожем инциденте. В Житомирской области женщина, которая не захотела рожать, избавилась от своих детей-двойняшек: искусственно вызвала роды, а новорожденных похоронила в подсобном помещении.

Источник: УНН
Теги: убийство, прокуратура, дети, Черкассы и Черкасская область
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