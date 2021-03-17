Политолог: земельная реформа повторит печальный опыт приватизации 90-х

КИЕВ. 17 марта. УНН. Законодательная база не готова для открытия полноценного рынка земли, а лишь создает условия для коррупционных схем по разворовыванию земли. Сейчас Украина рискует повторить опыт приватизации 90-х годов, но землей, рассказал УНН политолог Виктор Таран.

Цитата

“Объективно — старт земельной реформы под срывом. Законодательная база не готова для открытия полноценного рынка земли, создает угрозу коррупционных схем, когда земли будут просто серыми теневыми схемами массово разворовываться. Глава аграрного комитета Николай Сольский — один из тех, кто виноват в этой ситуации, а еще — Минэкономики и все профильные государственные комитеты. Это комплексная вина. И в этой ситуации мне кажется, что создана корпоративная договоренность на верхушке сделать „серый“ запуск земель и чтобы ключевым инвестором не смог стать внешний, который смог бы сюда прийти и принести инвестиции и технологии, а внутренний — с целью все распродать за большие деньги. Думаю, что мы повторим печальный опыт приватизации 90-х годов”, — рассказал политолог.

Детали

По мнению Тарана, существует вероятность, что в ближайшее время могут снять голову аграрного комитета Николая Сольского в качестве ответственного за проваленную земельную реформу.

“С большой вероятностью председателя комитета могут снять. Выставить козлом отпущения за провал земельной реформы — и снять. Кто-то же должен публично ответственность нести”, — считает политолог.

Дополнение

Напомним, народный депутат Вадим Ивченко заявил, что председатель аграрного комитета Николай Сольский является совладельцем компании, которая имеет почти 50 тысяч га земли. Поэтому, по его мнению, не удивительно, что вся аграрная политика проводится исключительно для крупных аграрных компаний и латифундистов, потому что на ключевых аграрных должностях находятся люди со своими бизнес-интересами. Он также отметил, что от открытия рынка земли не стоит ждать инвестиций.

Ранее члены аграрного комитета Верховной Рады проголосовали за выражение недоверия председателю комитета Николаю Сольскому и его отзыва с должности. Сейчас вопрос остается не решенным ни Верховной Радой, ни “слугой народа”.