Укололи две дозы: в Украине первый человек завершил вакцинацию от COVID-19

КИЕВ. 17 марта. УНН. В Украине, за 20 дней со старта кампании по вакцинации против коронавируса 24 февраля, прививки от COVID-19 получили уже почти 72 тысячи человек, одному человеку уже вкололи две дозы вакцины. Больше всего прививаются в Донецкой области, меньше всего - в Житомирской. За минувшие сутки, в частности, привили 9,8 тысячи человек. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Telegram-канал верифицированного Минздравом проекта "Коронавирус инфо".

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"С начала кампании привито 71 923 человека, из них получили 1 дозу - 71 922 лица, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 1 человек", - говорится в сообщении.

Детали

Так, 9 840 человек привито против COVID-19 за сутки 16 марта 2021 года в Украине, из них вакцинировано 1 дозой - 9839 человек, завершена вакцинация (2 дозы) - 1 лицо.

За сутки наибольшее количество привитых зафиксирована в Киеве (840 прививок), за весь период прививочной кампании наибольшее количество привитых в Донецкой области (6284 прививки), наименьшее - в Житомирской области (1441 прививки).

Количество прививок, проведенных в регионах за последние сутки:

Винницкая область - 480 прививок;

Волынская область - 130 прививок;

Днепропетровская область - 390 прививок;

Донецкая область - 640 прививок;

Житомирская область - 170 прививок;

Закарпатская область - 160 прививок;

Запорожская область - 250 прививок;

Ивано-Франковская область - 610 прививок;

Киевская область - 440 прививок;

Кировоградская область - 240 прививок;

Луганская область - 460 прививок;

Львовская область - 590 прививок;

Киев - 840 прививок;

Николаевская область - 270 прививок;

Одесская область - 450 прививок;

Полтавская область - 470 прививок;

Ровенская область - 260 прививок;

Сумская область - 340 прививок;

Тернопольская область - 600 прививок;

Харьковская область - 370 прививок;

Херсонская область - 700 прививок;

Хмельницкая область - 280 прививок;

Черновицкая область - 190 прививок;

Черниговская область - 340 прививок;

Черкасская область - 170 прививок.

Дополнение

В Украине 24 февраля стартовала вакцинация от COVID-19, первым прививку получил врач из Черкасс - вакциной Oxford/AstraZeneca (Covishield).

Первая партия вакцин от коронавируса прибыла в Украину 23 февраля. Вакцина летела с Индии, с остановкой в Стамбуле. 21 февраля 2021 года министр здравоохранения Максим Степанов проконтролировал отгрузку первой партии в 500 тыс. вакцин AstraZeneca (Covishield) с завода-изготовителя в индийском городе Пуне.

Как сообщил глава Минздрава Максим Степанов, в Украину прибыло именно этих 500 тыс. доз вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield).

Добавим, 22 февраля в Украине зарегистрировали вакцину Oxford/AstraZeneca (Covishield) против COVID-19.