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Филиппины думают над расширением локдауна из-за всплеска заражений коронавирусом

Филиппины думают над расширением локдауна из-за всплеска заражений коронавирусом

КИЕВ. 17 марта. УНН. Филлипины не исключают усиления карантинных ограничений, если рост количества заражений COVID-19 продолжится. Об этом заявил в среду министр здравоохранения Филиппин Франсиско Дуке, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Так, на Филиппинах зафиксировали почти 20 000 случаев коронавирусной болезни за последние четыре дня. Официальные лица связывают этот всплеск с ослаблением некоторых ограничений на передвижение.

"Если ничего не изменится и количество случаев заболевания продолжит расти, тогда большая вероятность более масштабного локдауна", - сказал министр здравоохранения Франсиско Дуке местному телевидению, добавив, что он надеется, что этого можно будет избежать в ближайшие дни.

Сообщается, что всего на Филиппинах зарегистрировано 631 320 случаев инфицирования и 12 848 смертей.

В течение одного месяца, начиная с 20 марта, иностранцам и некоторым гражданам, возвращающимся в страну, будет запрещен въезд в страну, сообщило во вторник подразделение по борьбе с коронавирусом в стране.

Дополнение

Накануне два случая нового штамма коронавируса, о котором впервые было сообщено на Филиппинах, были обнаружены в Великобритании.

Источник: УНН
Теги: Филиппины, Коронавирус, карантин
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