Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 27,65 0,0091  EUR: 32,96 0,0109 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
"Слуги народа" ищут пути к уменьшению недовольство аграриев: политолог подтвердил слухи о коалиции
"Слуги народа" ищут пути к уменьшению недовольство аграриев: политолог подтвердил слухи о коалиции
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Криминал и ЧП
Архив
28605

Число жертв нападения на спа-салоны в США выросло: что известно на данный момент

Число жертв нападения на спа-салоны в США выросло: что известно на данный момент
Источник: The New York Times

КИЕВ. 17 марта. УНН. Уже как минимум восемь человек погибли в результате серии из трех вооруженных нападений на массажные салоны в пригородах Атланты, штат Джорджия, сообщает Associated Press, отмечает УНН.

Детали

Первым подвергся нападению салон Youngs Asian Massage Parlor в Акуэрте, в 50 километрах к северу от столицы штата. В результате стрельбы в салоне погибли четыре человека и еще один получил ранения.

Примерно через час был атакован салон Gold Spa в районе Бакхед. Там погибли три человека. Еще один человек был вскоре убит в близлежащем салоне Aromatherapy Spa.

Полиция Джорджии опубликовала ориентировку на подозреваемого в убийствах, передвигавшегося на автомобиле.

Подозреваемый

Через несколько часов он был пойман в округе Крисп, более чем в 200 километрах от мест преступлений. Им оказался 21-летний Роберт Аарон Лонг.

Полиция изучает мотивы нападавшего. Как пишет The New York Times, не исключено, что преступление было совершено на расовой почве. Семеро убитых — женщины, шесть из них были азиатками.

Источник: УНН
Теги: США, ЧП
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2021. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.