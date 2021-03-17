Минздрав увеличил интервал между дозами Covishield

КИЕВ. 17 марта. УНН. Министерство здравоохранения увеличило интервал между введением первой и второй доз вакцины против коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield) с 28 дней до 90 дней. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения - главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает УНН со ссылкой на Telegram-канал верифицированного Минздравом проекта "Коронавирус инфо".

Детали

Так, Минздрав увеличил интервал между прививками Covishield с 28 дней до 90, руководствуясь рекомендациями Национальной технической группы экспертов.

Как отмечается, политика введения как можно большего количества первых доз и отсрочки введения второй дозы вакцины против COVID-19 до 12 недель также избрана правительством Великобритании. Кроме того, министерствам Канады, Германии, Франции рекомендуется интервал в 12 недель между первой и второй дозой прививок.

Комментарий главного санитарного врача:

"Учитывая позицию экспертов и результаты международных исследований, оперативный штаб Минздрава решил, что для достижения максимального уровня иммунной защиты при прививке вакциной от Oxford/AstraZeneca целесообразно увеличить начальный интервал между дозами. Это не противоречит инструкции производителя, которая предусматривает такой интервал в рамках 4-12 недель", - отметил Виктор Ляшко.

Дополнение

В Украине 24 февраля стартовала вакцинация от COVID-19, первым прививку получил врач из Черкасс - вакциной Oxford/AstraZeneca (Covishield). Прививки получили уже почти 72 тысячи человек, один человек - полный курс из двух доз.

Первая партия вакцин от коронавируса прибыла в Украину 23 февраля. Вакцина летела с Индии, с остановкой в Стамбуле. 21 февраля 2021 года министр здравоохранения Максим Степанов проконтролировал отгрузку первой партии в 500 тыс. вакцин AstraZeneca (Covishield) с завода-изготовителя в индийском городе Пуне.

Как сообщил глава Минздрава Максим Степанов, в Украину прибыло именно этих 500 тыс. доз вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield).

Добавим, 22 февраля в Украине зарегистрировали вакцину Oxford/AstraZeneca (Covishield) против COVID-19.