Кулеба объявил о конце мифа о "вмешательстве Украины в выборы"

КИЕВ. 17 марта. УНН. Американская разведка не нашла никаких признаков причастности украинского правительства к подрывным мерам против США. Об этом в Twitter написал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает УНН.

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“Конец мифа о „вмешательстве Украины в выборы“. Разведывательное сообщество США не нашло никаких признаков причастности украинского правительства к подрывным мерам против США. Вмешательство осуществляла Россия, которая также стремилась уменьшить поддержку Украины со стороны США. Очередное громкое фиаско РФ”, — отметил министр.

Детали

В опубликованном накануне отчете Управления национальной разведки США указано, что во время президентских выборов в США в 2020 году разведка не фиксировала попыток со стороны России организовать кибератаки на избирательную инфраструктуру, однако российские власти организовали кампанию по “очернению” кандидата от демократической партии Джозефа Байдена.

В то же время в документе фигурирует украинский депутат Андрей Деркач, однако авторы считают, что действиями руководили россияне.

“Сеть связанных с Украины лиц, в том числе агента российского влияния Константина Килимника, которые также были связаны с ФСБ России, на протяжении всего избирательного цикла делала шаги, чтобы нанести ущерб связям США с Украиной, очернить президента Байдена и его кандидатуру и улучшить перспективы бывшего президента Трампа на будущее переизбрание. Мы считаем, что эта сеть также стремилась дискредитировать администрацию Обамы, подчеркивая обвинения официальных лиц США в коррупции, для того чтобы ошибочно обвинить Украину во вмешательстве в президентские выборы в США в 2016 году”, — говорится в отчете.

Стоит напомнить

Соединенные Штаты Америки ввели санкции в отношении некоторых украинцев и организаций.

По версии ведомства, лица и организации, попавшие в список санкций, является частью связанной с Россией “сети влияния”, которая причастна к депутату Верховной Рады Андрею Деркачу. Так, в список санкций США в отношении Украины вошли, в частности: Александр Дубинский, Дмитрий Ковальчук, Константин Кулик, Александр Онищенко.

Напомним, в сентябре 2020 года США ввели санкции против народного депутата Андрея Деркача за вмешательство в выборы.

Также УНН сообщал, что Офис Генерального прокурора открыл уголовное производство касательно пленок, которые обнародовал народный депутат Андрей Деркач.