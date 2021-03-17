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Суд оставил под арестом часть нефтепровода "Самара-Западное направление"

Суд оставил под арестом часть нефтепровода "Самара-Западное направление"

КИЕВ. 17 марта. УНН. Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила в силе решение суда первой инстанции о наложении ареста на часть магистрального нефтепродуктопровода “Самара — Западное направление” и все имущество компании. Об этом журналисту сообщили УНН в пресс-службе суда.

Цитата

“Решение первой инстанции (о наложении ареста на часть магистрального нефтепродуктопровода „Самара — Западное направление“ — ред.) оставлено без изменений”, — сообщили в пресс-службе.

Дополнение

Высший антикоррупционный суд Украины наложил арест на часть магистрального нефтепродуктопровода “Самара — Западное направление”, незаконное выбытие которого из государственной собственности правоохранители расследуют в рамках совместной следственной группы. Соответствующее решение судья по ВАКС принял 23 февраля.

Ранее следователи СБУ и детективы НАБУ обнаружили, что служащие ООО “ПрикарпатЗападТранс” на основании заведомо поддельных документов незаконно завладели государственным имуществом, стоимость которого составляет более 200 млн грн.

Правоохранители провели процессуальные действия в рамках уголовного производства по факту незаконного присвоения стратегического объекта транспортной инфраструктуры государства.

Досудебное расследование продолжается, принимаются меры для установления виновных лиц и привлечения их к ответственности.

Добавим, что 19 февраля Совет национальной безопасности и обороны поручил правоохранительным органам провести выяснения обстоятельств, при которых часть государственных нефтепродуктопроводов оказалась в руках двух владельцев с иностранной регистрацией, аффилированных с двумя гражданами Украины.

Источник: УНН
Теги: Украина
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