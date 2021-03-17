Не выдержал тысяч поправок: в зале ВР загорелся пульт для голосования

КИЕВ. 17 марта. УНН. В секторе фракции "Голос" в зале Верховной Рады у одного из народных депутатов загорелся пульт для голосования. После этого спикер парламента Дмитрий Разумков объявил о перерыве в заседании, передает УНН.

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"Объявляется перерыв на пятнадцать минут", - сказал Разумков.

Детали

О том, что загорелся пульт, сообщил ряд нардепов. На обнародованных ими фото и видео можно увидеть, как от прибора идет дым.

"Загорелся пульт. Вот что правки делают", - прокомментировал председатель фракции "Голос" Ярослав Железняк.

Добавим, парламент как раз рассматривает земельный законопроект, к которому подали 3000 поправок. Накануне за 2,5 часа нардепы успели рассмотреть лишь около 160 поправок к нему.

На одной из обнародованных фотографий видно, что пульт для голосования после инцидента разобрали на месте нардепки от "Голоса" Леси Василенко.

Что было ранее

Верховная Рада Украины сегодня продолжила рассмотрение законопроектов № 2194 и № 2195, связанных с земельной реформой. До объявления перерыва, нардепы рассматривали поправки к проекту закона № 2194, дойдя до 309-й поправки. Всего в проект закона подано более 3000 поправок.

Дополнение

В начале марта в Верховной Раде Украины начала работать система сенсорной кнопки. Новый механизм был введен для предотвращения кнопкодавства среди нардепов.