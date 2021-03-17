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Кадровые решения правительства: шесть согласований в ОГА и ряд увольнений в госорганах

Кадровые решения правительства: шесть согласований в ОГА и ряд увольнений в госорганах

КИЕВ. 17 марта. УНН. На сегодняшнем заседании, 17 марта, Кабмин принял ряд кадровых решений, в частности, согласовав назначение шести заместителей глав в нескольких облгосадминистрациях, а также уволив ряд чиновников из центральных органов власти, в частности, в связи с ликвидацией нескольких учреждений из сферы градостроительства. В то же время у министра инфраструктуры Владислава Криклия появился новый заместитель. Об этом сообщил представитель правительства в парламенте, народный депутат Василий Мокан в Telegram-канале, передает УНН.

Детали

По словам Мокана, члены правительства проголосовали за:

  • назначение Ершова Артемия Николаевича - заместителем министра инфраструктуры Украины.
  • назначение Шаповал Аллы Григорьевны - заместителем главы правления ПАО "Государственная акционерная компания "Лекарства Украины" (исполнительный директор ПАО "ГАК "Лекарства Украины"), а также временное возложение на Шаповал обязанности главы правления ГАК "Лекарства Украины".
  • увольнение Васильченко Юрия Николаевича - с должности председателя Государственной инспекции градостроительства Украины (в связи с ликвидацией этого государственного органа).
  • увольнение Дюжиловой Натальи Александровны - с должности председателя Государственной сервисной службы градостроительства Украины (в связи с ликвидацией этого государственного органа).
  • увольнение Прохорова Сергея Валерьевича - с должности первого заместителя председателя Государственной инспекции градостроительства Украины (в связи с ликвидацией этого государственного органа).
  • увольнение Гоцула Игоря Евгеньевича - с должности первого заместителя председателя Государственной службы Украины по вопросам труда (по соглашению сторон).
  • о временном возложении обязанностей главы Государственного агентства рыбного хозяйства Украины на Баздуганова Олега Сергеевича (первый заместитель председателя Госрыбагентства).
  • увольнение Галенко Натальи Александровны - с должности заместителя главы правления публичного акционерного общества "Государственная акционерная компания "Лекарства Украины" (по собственному желанию), а также о признании утратившим силу распоряжения правительства о временном возложении исполнения обязанностей главы правления ГАК "Лекарства Украины" на Галенко.

Согласование назначений в ОГА

Также, как рассказал Мокан, правительства одобрило:

  • согласование назначения Богачева Романа Михайловича - заместителем председателя Сумской ОГА.
  • согласование назначения Гапула Михаила Викторовича - заместителем председателя Тернопольской ОГА.
  • согласование назначения Харнама Михаила Владимировича - заместителем председателя Харьковской ОГА.
  • согласование назначения Шибаева Андрея Леонидовича - заместителем председателя Херсонской ОГА.
  • согласование назначения Якименко Николая Николаевича - заместителем председателя Херсонской ОГА.
  • согласование назначения Мунтяна Артура Ивановича - заместителем председателя Черновицкой ОГА.

Дополнение

Кабинет министров на заседании в среду, 10 марта, принял ряд кадровых решений, в частности, уволив заместителя председателя Национальной службы здоровья Украины и согласовав назначение заместителей председателей в Закарпатскую и Запорожскую ОГА.

Источник: УНН
Теги: Кабмин
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