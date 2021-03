Кабмин отправил в отставку главу "Укрзализныци" Жмака: определили преемника

КИЕВ. 17 марта. УНН. Кабинет министров Украины на заседании в среду, 17 марта, досрочно прекратил полномочия главы правления АО "Укрзализныця" Владимира Жмака. Временно возглавлять УЗ будет по решению правительства член правления компании Иван Юрык. Об этом сообщил представитель правительства в парламенте, народный депутат Василий Мокан в Facebook, передает УНН.

Цитата:

"На сегодняшнем заседании Кабмин принял ряд кадровых решений. Члены правительства проголосовали за досрочное прекращение полномочий главы правления акционерного общества "Украинская железная дорога" ("Укрзализныця") Жмака Владимира Николаевича", - сообщил Мокан.

Детали

Также, по словам Мокана, правительство приняло решение о временном возложении обязанностей главы правления акционерного общества "Украинская железная дорога" Юрыка Ивана Ивановича (член правления АО "Укрзализныця").

Дополнение

Ранее стало известно, что наблюдательный совет единогласно поддержал отставку Владимира Жмака с должности главы правления "Укрзализныця".

Кабинет министров Украины на заседании 26 августа 2020 года назначил Владимира Жмака на должность главы правления АО "Укрзализныци".

Для справки

Врио главы УЗ Иван Юрык - специалист по вопросам инвестиций и финансов.

2007 г. - Институт международной экономики им. Питерсона, Вашингтон, США, научный ассистент проект обзора экономических реформ в Украине с начала независимости (издана книга "How Ukraine became a market economy and democracy").

2010 - 2014 гг. - Blackstone, глава представительства в Украине; корпоративные транзакции с M&A, реструктуризации долга и привлечение капитала, создание, структурирование и внедрение корпоративных транзакций.

2014 - 2016 гг. - Министерство финансов Украины, руководитель службы министра, координация и администрирование ключевых проектов и рабочих процессов министерства; сопровождение основных инициатив министерства в правительстве и парламенте; координация аналитической функции и работы со СМИ; наработки презентационных и аналитических материалов для сопровождения деятельности министра.

2017-2019 гг. - Офис привлечения и поддержки инвестиций Правительства Украины UkraineInvest, заместитель директора, сопровождение и внедрение инвестиционных проектов с привлечением прямых иностранных инвестиций в реальный сектор экономики Украины: альтернативная энергетика, инфраструктура (железная дорога, морские порты), агропромышленность, современное производство и новые технологии.

20.06.2018 - 05.06.2019 - член наблюдательного совета АО "Укрзализныця".

С 14.06.2019 - член правления АО "Укрзализныця".