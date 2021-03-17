Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 27,65 0,0091  EUR: 32,96 0,0109 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
"Слуги народа" ищут пути к уменьшению недовольство аграриев: политолог подтвердил слухи о коалиции
"Слуги народа" ищут пути к уменьшению недовольство аграриев: политолог подтвердил слухи о коалиции
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
13965

Кабмин утвердил порядок зачисления части акцизного налога в местные бюджеты

Кабмин утвердил порядок зачисления части акцизного налога в местные бюджеты

КИЕВ. 17 марта. УНН. Кабинет министров Украины сегодня на заседании утвердил порядок зачисления в бюджеты органов местного самоуправления части акцизного налога с горючего, произведенного или ввезенного на территорию Украины. Об этом сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале, передает УНН.

Цитата:

"Правительство утвердило порядок зачисления в бюджеты органов местного самоуправления части акцизного налога с горючего, произведенного или ввезенного на территорию Украины", - написал Шмыгаль.

Детали

По его словам, только за первые 2,5 месяца года это даст дополнительные 1,2 млрд грн для местной власти на улучшение дорог, учреждений образования и медицины.

"Средства по акцизному налогу, накопленные с 1 января этого года, должны быть распределены по бюджетам общин в двухнедельный срок со дня вступления в силу соответствующего постановления. А дальше 13,44% акциза от горючего автоматически и бесперебойно будут поступать в бюджеты, исходя из объемов реализованного горючего на соответствующей территории", - отмечается в сообщении.

Дополнение

15 декабря 2020 года из-за поддержанного предложения при внесении изменений в Бюджетный кодекс (№4100-д) о зачислении в 2021 году 13,44% акцизного налога с горючего в общий фонд бюджетов местного самоуправления, были внесены некоторые уточнения и дополнения к доработанному законопроекту и предложениям к нему. В частности, уменьшить доходы спецфонда на 8.048.947 тыс. грн, как и расходы по нему.

Источник: УНН
Теги: Кабмин, Украина, налоги, правительство, акцизы
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2021. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.