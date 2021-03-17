Кабмин утвердил порядок зачисления части акцизного налога в местные бюджеты

КИЕВ. 17 марта. УНН. Кабинет министров Украины сегодня на заседании утвердил порядок зачисления в бюджеты органов местного самоуправления части акцизного налога с горючего, произведенного или ввезенного на территорию Украины. Об этом сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале, передает УНН.

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"Правительство утвердило порядок зачисления в бюджеты органов местного самоуправления части акцизного налога с горючего, произведенного или ввезенного на территорию Украины", - написал Шмыгаль.

Детали

По его словам, только за первые 2,5 месяца года это даст дополнительные 1,2 млрд грн для местной власти на улучшение дорог, учреждений образования и медицины.

"Средства по акцизному налогу, накопленные с 1 января этого года, должны быть распределены по бюджетам общин в двухнедельный срок со дня вступления в силу соответствующего постановления. А дальше 13,44% акциза от горючего автоматически и бесперебойно будут поступать в бюджеты, исходя из объемов реализованного горючего на соответствующей территории", - отмечается в сообщении.

Дополнение

15 декабря 2020 года из-за поддержанного предложения при внесении изменений в Бюджетный кодекс (№4100-д) о зачислении в 2021 году 13,44% акцизного налога с горючего в общий фонд бюджетов местного самоуправления, были внесены некоторые уточнения и дополнения к доработанному законопроекту и предложениям к нему. В частности, уменьшить доходы спецфонда на 8.048.947 тыс. грн, как и расходы по нему.



