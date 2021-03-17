"Первые ласточки": в МВД рассказали, кому уже выписали новые штрафы за нарушение ПДД

КИЕВ. 17 марта. УНН. Первым получателем административного протокола с повышенным штрафом за пьяное вождение стал водитель в Днепре - его патрульные полицейские остановили уже в 00:03 сегодня. Также новые штрафные санкции за нарушение ПДД по новому закону, который вступил в силу 17 марта, получат водители из Львова, села Чайки Киевской области и из Ровно. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные заместителя министра внутренних дел Антона Геращенко и первого замначальника Департамента патрульной полиции НПУ Алексея Билошицкого в Facebook.

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"Сегодня в 00:00 начали работать новые повышенные штрафы и наказания за нарушения ПДД, введенные законом 2695. В том числе и за вождение в состоянии опьянения. Уже в 00:03 патрульными полицейскими в городе Днепр был задержанной водитель Nissan Maxima в состоянии алкогольного опьянения , который станет первым, кто в случае признания его виновным судом, заплатит не 10 200 гривен, как раньше, а - 17 000 гривен в бюджет", - написал Геращенко.

Детали

По словам заместителя главы МВД, уже в 1:17 во Львове был задержан водитель Toyota Camry, "который, внимание!!! - уже в третий раз!!!! за год сел за руль в состоянии алкогольного опьянения и еще водил авто - не имея на это права!!!, потому что раньше был лишен судом водительского удостоверения".

В отношении него был составлен админпротокол по части 3 ст. 130 КУпАП, по которому теперь суд может дать ему до 15 суток под арестом, или обязать уплатить штраф в 51 000 гривен с конфискацией принадлежащего ему автомобиля. Геращенко напомнил, что ранее это было бы только 20 400 гривен без альтернативы в виде ареста и конфискации. "Кроме того, суд обяжет его выплатить еще 20 400 гривен за то, что он сел за руль, будучи лишенным права вождения, так как уже ездил за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Раньше это дерзкое правонарушение имело смехотворное наказание только в 510 гривен", - отметил замминистра.

"Таким образом, или этот гражданин уплатит в бюджет вместе - 71 400 гривен или отсидит за решеткой до 15 суток за то, что он в третий раз сел за руль пьяный. И это будет справедливо!" - отметил Геращенко.

При этом первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции НПУ Алексей Билошицкий сообщил и о других нарушителях.

"В Киевской и Ровенской областях патрульные остановили "первых ласточек", которые получили новые штрафы за нарушение правил дорожного движения. Оба водителя управляли автомобилями без такого права", - написал он в Facebook.

Так, по словам Билошицкого, в селе Чайки Киевской области мужчину лишили права вождения, "однако он дерзко сел за руль снова". Патрульные Киевской области нарушения обнаружили и привлекли человека к ответственности, предусмотренной ч. 4 ст. 126 КУоАП - штраф в размере 20 400 грн. "Другой водитель в Ровно еще даже не получал водительское удостоверение, а уже сел за руль, нарушил ПДД и получил постановление от патрульных", - отметил полицейский. Нарушитель получил штраф согласно ч. 2 ст. 126 КУоАП.

Статистика по пьяному вождению и смертях на дорогах

При этом замглавы МВД привел статистику, согласно которой за прошлый год полицейскими всего составлено 129 447 протоколов об административном правонарушении по статье 130 КУоАП. Из них по части первой статьи 130 КУоАП составлено 110 834 материалов. По части второй - (повторное вождение в состоянии опьянения) статьи 130 КУоАП 9456 материалов. А по части третьей (вождение в состоянии опьянения более двух раз) статьи 130 КУоАП - 7904 материала.

"Именно против этих нарушителей - которые чаще всего становятся убийцами на дорогах - и направлены такие жесткие изменения в наказаниях за вождение в состоянии опьянения. Мы в МВД ожидаем от введения в действие новых штрафов и наказаний уменьшение количества погибших на дорогах на 10-15% по итогам года", - отметил Геращенко.

Он напомнил также, что в прошлом году на дорогах Украины погибло более 3500 человек, а десятки тысяч получили травмы различной степени тяжести.

Дополнение

В Украине с 17 марта усилена ответственность за нарушение ПДД, в частности, за пьяное вождение - в виде штрафов и с возможностью админареста.

Так, если раньше ответственность за вождение в состоянии алкогольного опьянения впервые предусматривала штраф - 10 200 гривен и лишение права вождения на год, то теперь такое же правонарушение впервые влечет за собой штраф в размере 17 000 гривен. Если лицо второй раз в течение года совершает такое правонарушение, то оно должно заплатить штраф - 34 000 гривен, транспортное средство изымается на три года, а также возможно возмездное изъятие транспорта.

Если лицо в третий раз за год садится за руль в состоянии алкогольного опьянения, то штраф вырастает до 51 000 гривен, с административным арестом до 15 суток, а также предусматривается конфискация транспортного средства - безвозмездное изъятие.