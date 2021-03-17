Большинство украинцев положительно относится к санкциям США против Коломойского - опрос

КИЕВ. 17 марта. УНН. Большинство украинского населения положительно относится к тому, что США ввели санкции против олигарха Игоря Коломойского. Об этом свидетельствует опрос Киевского международного института социологии (КМИС), передает УНН.

Детали

Так, по результатам исследования оказалось, что 61% украинцев слышали о введении США санкции против Игоря Коломойского, 37% не слышали, на вопрос об отношении к этим санкциям, 52% населения отнеслись к этому положительно, втрое меньше (14%) — отрицательно, треть ( 34%) не сформировали своего отношения к этому событию.

При этом относительное большинство опрошенных (42%) считают, что Президент Владимир Зеленский не вмешивался в этот процесс, столько же (42%) не имеют своего мнения по этому поводу, 9% считают, что он способствовал США в объявлении санкций, а 7%, что мешал.

Справка

Опрос проведен с 10 по 12 марта 2021 года методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. В выборку не включаются территории, которые временно не контролируются властью Украины — АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей. В ходе опроса проведено 2014 интервью.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0.95 и с учетом дизайн-эффекта 1.1) не превышает 2.4% для показателей, близких к 50%, 2.1% для показателей, близких к 25%, 1.5% — для показателей, близких к 10%, 1.1 % — для показателей, близких к 5%.

Санкции в отношении Коломойского

Государственный секретарь США Энтони Блинкен в пятницу, 5 марта, объявил о внесении в санкционного списка украинского бизнесмена Игоря Коломойского и членов его семьи из-за причастности к коррупции во время пребывания в должности председателя Днепропетровской ОГА в 2014-2015 годах.

В Госдепе при этом заявили, что у Блинкена есть “достоверная информация” о том, что Игорь Коломойский был замешан в значительной коррупции, будучи главой ОГА в 2014-2015 годах.

Офис президента Украины заявил о благодарности партнерам Украины за поддержку в борьбе с олигархами.

Позже в ЕС поддержали санкции США в отношении Коломойского. Только после этого, президент Владимир Зеленский прокомментировал санкции США против Коломойского.