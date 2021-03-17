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Шмыгаль о ценах на продукты: Кабмин продолжает вести диалог с ритейлерами

Шмыгаль о ценах на продукты: Кабмин продолжает вести диалог с ритейлерами

Денис Шмыгаль

КИЕВ. 17 марта. УНН. Кабинет министров Украины продолжает вести диалог с ритейлерами и представителями торговых сетей по ценам, прежде всего на продукты питания. Об этом сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале, передает УНН.

Цитата:

"Правительство продолжает вести диалог с ритейлерами и представителями торговых сетей по ценам, прежде всего на продукты питания. Как уже отмечалось, по некоторым группам товаров действительно обоснованный рост из-за уменьшенного предложения и сезонного фактора", - написал Шмыгаль.

Детали

По его словам, в отношении других ключевых групп товаров: сейчас один из ключевых участников рынка заверил правительство, что не планирует повышать цены на определенные категории продуктов питания и товары первой необходимости.

Дополнение

Шмыгаль заявлял, что по ожиданиям Кабинета министров, стабилизация цен на социальные товары и продукты состоится уже в конце марта.

Напомним, ранее Премьер заявил, что Кабинет министров Украины не планирует вмешиваться в рынок, устанавливать ограничения на цену продуктов питания или на наценку, а лишь будет косвенным способами их сбалансировать.

Источник: УНН
Теги: Украина, цены, Премьер-министр, продукты, Денис Шмыгаль
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