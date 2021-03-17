Местные выборы-2020: не учли более 2 млн голосов избирателей

КИЕВ. 17 марта. УНН. Более двух миллионов голосов избирателей остались неучтенными на местных выборах 2020 года. Об этом свидетельствуют результаты анализа Центральной избирательной комиссии, передает УНН.

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"На сегодня ЦИК имеет данные о посчитанных участковыми и территориальными избирательными комиссиями около 29 млн бюллетеней, которыми воспользовались более 10 млн избирателей на прошлогодних выборах депутатов местных советов всех уровней. 7,23% этих бюллетеней, признаны недействительными, а следовательно, эти голоса не учтены при определении депутатского состава местных советов", - сообщают в ЦИК.

Детали

Как добавили в Комиссии, количество потерянных голосов из-за недействительности бюллетеней примерно сопоставима с населением целой европейской страны, например Словении или Латвии.

Отмечается, что наибольшая доля недействительных бюллетеней в Черновицкой области - 11,29%, что составляет 78 309 бюллетеней из общего количества выданных избирателям области, а во время голосования за кандидатов в депутаты в Черновицкий областной и районные советы области эта доля вообще достигла более 13%.

Похожие высокие показатели недействительных бюллетеней обнаружено во время выборов в Закарпатье (11,16%, или 124 882 бюллетени), где тоже областной и районные советы опережают остальные советы - 12,87% и 12,51% соответственно.

Третьей в рейтинге областей с высоким процентом недействительных бюллетеней стала Ивано-Франковская - 8,33%.

"Если перевести в абсолютные цифры, то более двух миллионов голосов избирателей оказались неучтенными, потому граждане некорректно (или с нарушением требований закона) поставили отметку за своего кандидата и политическую партию, а определенные законом критерии оценки действительности таких бюллетеней не позволили учесть их при подсчете голосов, хотя в некоторых случаях логика и суть волеизъявления избирателя были понятными", - добавили в пресс-службе.

Объясняя причины потери такого большого количества голосов, в ЦИК отметили, что в связи с изменением избирательного законодательства и введением избирательной системы пропорционального представительства по открытым избирательным спискам бюллетени для голосования на местных выборах 2020 действительно были значительно сложнее по содержанию и структуре.

Дополнение

В воскресенье, 25 октября 2020 года, на территории Украины состоялись местные выборы. Украинцы выбирали депутатов сельских, поселковых и городских советов и сельских, поселковых и городских голов.

Впоследствии состоялись вторые туры выборов. В частности, 22 ноября состоялся второй тур в 11 городах, выбирали мэров.