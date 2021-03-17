Более 90% граждан Украины недовольны тарифами на электроэнергию, газ и тепло

КИЕВ. 17 марта. УНН. Подавляющее большинство граждан Украины считают, что тарифы на электроэнергию, газ и тепло для населения являются завышенными, и ещё 3% считают их хорошими. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного социологической службой Центра Разумкова с 5 по 9 марта 2021 года, передает УНН.

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“Подавляющее большинство (93%) граждан Украины считают, что тарифы на электроэнергию, газ и тепло для населения являются завышенными. Лишь 3% считают их хорошими, а 0,4% ˗ заниженными. Чем ниже является уровень благосостояния респондентов, тем чаще они их считают завышенными ˗ доля таких возрастает от 81% среди тех, кто ответил, что в целом живет обеспечено, до 95% среди представителей беднейших слоев”, — свидетельствуют результаты опроса.

Детали

Так, чаще всего основную ответственность за рост коммунальных тарифов граждане возлагают на правительство страны (такой ответ дали 29% опрошенных) и Президента Украины (24%).

Еще 13% возлагают ответственность на Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, 9,5% ˗ на Верховную Раду Украины, 7% ˗ на энергетические компании, 6% ˗ на компании, предоставляющие коммунальные услуги, 5% ˗ на НАК “Нафтогаз Украины”.

Чаще всего респонденты считают, что справедливые тарифы на электроэнергию, газ и тепло прежде всего должны обеспечивать Правительство (31%) и Президент (28%). Еще 20% называют Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, 11% ˗ Верховную Раду Украины. Лишь 3% придерживаются мнения, что никто не должен этим заниматься, и тарифы должны формироваться по законам рынка.

Справка

Исследование проведено методом интервью “лицом к лицу” по месту жительства респондентов. Было опрошено 2018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Что было раньше

По результатам опроса Центра Разумкова, граждане Украины с наибольшей вероятностью могли бы принять участие в акциях протеста в случае значительного повышения тарифов на коммунальные услуги и цен на самые необходимые товары.