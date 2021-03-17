Нарушение авиапространства Украины: в России впервые прокомментировали ситуацию
КИЕВ. 17 марта. УНН. Ссылаясь на "приборы объективного контроля", российская сторона отрицает нарушения государственной границы Украины своим вертолетом, что произошло накануне. Такой ответ Государственная пограничная служба Украины получила сегодня от российской стороны о зафиксированном факте нарушения режима госграницы Украины вертолетом с РФ, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.
Цитата:
"В своем ответе российские пограничники пытаются утверждать, что авиация применялась вдоль их границы и факт нарушения не признают. При этом, не оказывая никаких подтверждений, они ссылаются на показания непонятных "приборов объективного контроля", - говорится в сообщении.
Детали
В ГПСУ добавили, что украинская сторона не удивлена риторикой государственных органов России. "Соседняя страна привыкла отрицать и не признавать допущенные или совершенные нарушения, всегда ссылаясь на безосновательность приведенных им фактов", - отмечается в сообщении.
Что было ранее
Российской стороне было направлено письмо с требованием сообщить обстоятельства нарушения воздушного пространства Украины российским вертолетом.
Также было обнародовано видео инцидента.