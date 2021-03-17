По материалам СБУ открыто около 190 дел об экологических преступлениях

КИЕВ. 17 марта. УНН. В течение 2020-2021 годов по материалам СБУ открыто 184 уголовных производства в отношении экологических преступлений. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу СБУ.

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"В течение 2020-2021 годов по материалам Службы безопасности Украины различные правоохранительные органы открыли 184 уголовных производства в отношении экологических преступлений. Как результат - 98 лицам сообщено о подозрении, а 16 обвинительных приговоров суда уже вступили в силу", - говорится в сообщении.

Детали

Среди последствий экоцида, который нанес масштабные разрушения и ущерб государству, глава СБУ Иван Баканов назвал наводнение на Прикарпатье в июне 2020 года. Экологическая катастрофа сейчас расследуется следователями Управления СБУ в Ивано-Франковской области по статьям "Экоцид", "Злоупотребление властью" и "Незаконная порубка леса".

По словам Баканова, география незаконной вырубки лесов не ограничивается Прикарпатьем. СБУ регулярно фиксирует нарушения в лесхозах на Волыни, Закарпатье, в Харьковской, Сумской, Кировоградской областях и других регионах.

Кроме того, по фактам контрабанды древесины (ст. 201-1 Уголовного кодекса) открыто 17 производств. В суд с обвинительными актами направлено уже 6.

"Также частыми экологическими преступлениями являются добыча полезных ископаемых, в том числе янтаря (в частности, открыто уголовное производство по его масштабной добыче на территории 6-ти районов Ровенской области), нарушение правил охраны или использования недр; загрязнение окружающей среды", - отмечается в сообщении.

Чтобы предотвратить это, по убеждению Баканова, прежде всего нужны законодательные изменения. Потому что сегодня незаконная добыча полезных ископаемых местного значения карается только админштрафом.

Также большинство уголовных дел по намыву песка закрывается, поскольку по закону он является ископаемым местного значения. А уголовная ответственность наступает только за добычу ископаемых общегосударственного значения.

"Поэтому мы должны перекрыть все эти "лазейки". Потому что если есть системные нарушения закона, значит - должен быть и системный ответ государства", - добавил глава СБУ.

Дополнение

СБУ расследует причины разрушительных наводнений на западе Украины по статье "экоцид".

Государственная экологическая инспекция рассчитала 31,2 миллиона гривен убытков при внеплановой проверки КП "Згуровский комбинат коммунальных предприятий".