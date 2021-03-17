В Украине планируют назначить более 30 летних поездов в этом году

КИЕВ. 17 марта. УНН. В рамках программы по подготовке к перевозкам в летний сезон "Укрзализныця" готова назначить не менее 30 поездов в самых популярных направлениях. Об этом заявил и.о. члена правления, директор филиала "Пассажирская компания" АО "Укрзализныця" Александр Перцовский, передает пресс-служба компании, пишет УНН.

Детали

По его словам, сейчас идет активная работа по подготовке подвижного состава, инфраструктуры, организационные меры для обеспечения украинцев в железнодорожных перевозках летом.

"Учитывая реалии сегодняшнего дня, мы ожидаем увеличения количества внутренних туристов и активно готовимся. Конечно, карантин вносит свои коррективы, но мы научились оперативно на них реагировать и заверяем, что строгое соблюдение протикарантинних мероприятий делает поезда более безопасным транспортом для пассажиров", - сказал Перцовский.

Он также рассказал об основных направлениях курсирования летних поездов.

"Стараемся сделать максимально удобные маршруты, чтобы пассажиры из разных регионов Украины без пересадок доставались курортных мест.

Например, в Азовском направлении будут курсировать удобный ночной поезд Киев - Бердянск, а из Львова поездом можно будет добраться до Новоалексеевки и Бердянска, из Лисичанска, Харькова - в Одессу".

Также одной из программ "Укрзализныци" по улучшению пассажирского сообщения Перцовский назвал создание удобных маршрутов между городами-миллионниками.

Перспективным направлением он назвал введение прямого сообщения между Харьковом и Днепром, Кривым Рогом и Одессой.

Добавим

Ограничение продажи билетов и высадки-посадки пассажиров на поезда, курсирующие через Ивано-Франковскую, Черновицкую, Житомирскую и Закарпатскую области, будут оставаться до выхода регионов с "красных зон", но как минимум до 19 марта. Однако, не исключен запуск спецрейсов.