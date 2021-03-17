ООС: зафиксировано пять обстрелов с позиций боевиков

КИЕВ. 17 марта. УНН. В течение текущих суток в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе боевики пять раз нарушили режим прекращения огня, сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

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"Российско-оккупационные войска игнорируя договоренности, достигнутые 22 июля 2020 года в рамках Трехсторонней контактной группы и в дальнейшем осуществляют обстрелы позиций Вооруженных Сил Украины. С начала этого периода вооруженные формирования Российской Федерации пять раз нарушили режим прекращения огня", - сообщили в пресс-центре.

Детали

В частности, недалеко от поселка Новотошковское, противник открывал огонь из подствольных гранатометов, а вблизи Светлодарска и Песок - со станковых противотанковых гранатометов.

В районе населенного пункта Гнутово враг совершил обстрел позиций украинских военных из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, а в пригороде поселка Луганское - еще и из ручных противотанковых гранатометов.

Как отметили в пресс-центре, боевых потерь среди украинских защитников нет.

Кроме того, в районе проведения операции Объединенных сил выполняют задачи и другие составляющие сил обороны. В частности, пиротехнические расчеты ГСЧС Украины за сутки разминировали почти 4 гектара территории и передали на уничтожение 330 взрывоопасных предметов.

"Обстановка в районе проведения операции Объединенных сил и в дальнейшем контролируемая украинскими воинами", - отметили в штабе ООС.

Дополнение

16 марта в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 9 нарушений режима прекращения огня.