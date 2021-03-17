Верещук высказалась о возможном локдауне

КИЕВ. 17 марта. УНН. Народный депутат от фракции "Слуга народа" Ирина Верещук во время общения с журналистами заявила, что локдаун - это крайняя мера, которой нужно стараться избегать, передает УНН.

Цитата:

"Мы очень не хотим, чтобы был полный локдаун, чтобы останавливалась страна и экономика", - сказала Верещук.

Детали

Она выступила за то, чтобы местные общины самостоятельно решали вопрос закрытия публичных мест, исходя из эпидемиологической ситуации.

"Местное самоуправление должно иметь полный перечень инструментов относительно того, чтобы уберечь свои общины, своих людей от распространения коронавируса", - отметила политик.

Дополнение

Сегодня Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что если "красный" уровень эпидемиологической опасности будет введен в большинстве областей, то правительство будет вынуждено ввести усиленные карантинные мероприятия на всей территории Украины.