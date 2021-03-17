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"Слуги народа" ищут пути к уменьшению недовольство аграриев: политолог подтвердил слухи о коалиции
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Верещук высказалась о возможном локдауне

Верещук высказалась о возможном локдауне

Ирина Верещук

КИЕВ. 17 марта. УНН. Народный депутат от фракции "Слуга народа" Ирина Верещук во время общения с журналистами заявила, что локдаун - это крайняя мера, которой нужно стараться избегать, передает УНН.

Цитата:

"Мы очень не хотим, чтобы был полный локдаун, чтобы останавливалась страна и экономика", - сказала Верещук.

Детали

Она выступила за то, чтобы местные общины самостоятельно решали вопрос закрытия публичных мест, исходя из эпидемиологической ситуации.

"Местное самоуправление должно иметь полный перечень инструментов относительно того, чтобы уберечь свои общины, своих людей от распространения коронавируса", - отметила политик.

Дополнение

Сегодня Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что если "красный" уровень эпидемиологической опасности будет введен в большинстве областей, то правительство будет вынуждено ввести усиленные карантинные мероприятия на всей территории Украины.

Источник: УНН
Теги: Украина, Коронавирус, карантин, нардепы, Слуга народа
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