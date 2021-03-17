МХП приветствует усилия правительства, направленные на возобновление экспорта мяса птицы в ЕС

КИЕВ. 17 марта. УНН. Агроиндустриальный холдинг МХП, один из лидеров европейского рынка по производству курятины, приветствует усилия правительства Украины, направленные на возобновление экспорта мяса птицы в страны ЕС. Об этом заявила пресс-секретарь МХП Ирина Ванникова, передает УНН.

Она напомнила, что экспорт курятины из Украины в страны ЕС было приостановлено 23 января из-за единичных случаев птичьего гриппа, которые были зафиксированы на территории частных домохозяйств зимой. В середине февраля экспорт был частично восстановлен.

"В случае птичьего гриппа вся страна может оказаться на карантине, а не только отдельные области или домохозяйства, на территории которых была зафиксирована вспышка. От этого страдают крупные производители, которые экспортируют продукцию в ЕС", - подчеркнула Ирина Ванникова.

"МХП, второй по объемам производитель курятины в Европе, приветствует усилия Правительства, что позволили полностью восстановить экспорт продукции в страны ЕС. Для нас, большого национального бизнеса, это важно - чувствовать поддержку со стороны органов государственной власти, а также видеть продуктивный диалог между Украиной и ЕС", - добавила пресс-секретарь МХП.

Справка

МХП - ведущий производитель и экспортер куриного мяса в Украине с наибольшей долей рынка и высокой узнаваемостью бренда своих продуктов ("Наша Ряба"). МХП контролирует все этапы производства мяса птицы от выращивания зерновых, производства комбикормов до инкубации яиц, выращивания бройлерного поголовья, переработки, сбыта, распределения и продажи мяса птицы (в том числе через франчайзинговые точки МХП). МХП использует собственные рефрижераторы для доставки своей продукции, что снижает общие транспортные расходы и время доставки. С 15 мая 2008 года акции МХП котируются на Лондонской фондовой бирже под стикером MHPC.